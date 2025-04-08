«Забьешь 900 — куплю тебе машину». Гретцки, Леброн Джеймс и другие звезды поздравили Овечкина с великим рекордом

Все в восторге от нашей легенды. Дождались! Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ.
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