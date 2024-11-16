Щербаков: многоквартирный дом на Дмитровском шоссе отремонтируют

В столице проведут капремонт в жилом доме по адресу: Дмитровское шоссе, дом 41, корпус 1. Проект уже согласован, сообщил Иван Щербаков, председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.