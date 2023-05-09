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Товарооборот между РФ и КНР вырос на 41,3%

Товарооборот между РФ и КНР вырос на 41,3%

По итогам первых четырех месяцев 2023 года товарооборот между РФ и КНР составил 73,15 млрд долларов, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 41,3%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.

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