Товарооборот между РФ и КНР вырос на 41,3%

По итогам первых четырех месяцев 2023 года товарооборот между РФ и КНР составил 73,15 млрд долларов, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 41,3%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.