Среди американских бойцов, воюющих на Украине, растут потери. Западные СМИ сообщают, что Пентагон открыл для них двери военных госпиталей и тем самым символически повысил степень вовлеченности США в конфликт.
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