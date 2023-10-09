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Принимайте трупы: США перестали засекречивать потери на Украине

Принимайте трупы: США перестали засекречивать потери на Украине

Среди американских бойцов, воюющих на Украине, растут потери. Западные СМИ сообщают, что Пентагон открыл для них двери военных госпиталей и тем самым символически повысил степень вовлеченности США в конфликт.

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