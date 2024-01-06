"Суперкринжовая новость": Глава села на западе Украины не стал сносить памятник советскому воину

К такому решению пришли большинство жителей деревни на сходе.В западной части Украины разгорается очередной скандал, связанный со сносом советских памятников и вычёркиванием этого периода из истории страны.
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