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Царьград

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"Суперкринжовая новость": Глава села на западе Украины не стал сносить памятник советскому воину

"Суперкринжовая новость": Глава села на западе Украины не стал сносить памятник советскому воину

К такому решению пришли большинство жителей деревни на сходе.В западной части Украины разгорается очередной скандал, связанный со сносом советских памятников и вычёркиванием этого периода из истории страны.

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