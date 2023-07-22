Аргументы недели

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Когда нет «заначки» - надо больше работать

Когда нет «заначки» - надо больше работать

 Лет одиннадцать - двенадцать назад экономический кризис затронул не только Россию, но и весь мир. Тогда каждый из нас ощутил его на себе и пытался преодолевать кто, как умел.

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