Определен способ повышения либидо

Регулярные занятия пилатесом помогли улучшить сексуальную жизнь женщин с нарушением половой функции. Согласно новому исследованию турецких урологов, уже через 12 недель тренировок участницы эксперимента сообщили об увеличении сексуального желания, учащении оргазмов и общем повышении удовлетворенности интимной сферой.
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