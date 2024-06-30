Компания Ford возродит Capri в формате электрического кроссовера

С 1968 по 1986 годы в линейке европейского подразделения Ford был представлен Capri — недорогое купе в стиле фастбэк, которое стало для Старого света аналогом бестселлера Ford Mustang для американского рынка.
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