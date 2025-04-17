Спорт и диета
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Спорт и диета

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«Наливайки» отвлекают полицию от борьбы с настоящими преступниками: вице-губернатор Петербурга прокомментировал законопроект о новых запретах при продаже алкоголя

﻿﻿По его словам, большинство посетителей «наливаек» просто «напиваются и поют». Выступая в Законодательном собрании, заместитель губернатора Санкт-Петербурга Кирилл Поляков ответил на вопрос депутата о влиянии на бизнес законопроекта об ограничении ночной продажи алкоголя в жилых домах.

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