Спустя 2,6 года после начала благоустройства в Омске открыли Городской сад у ТЮЗа. На первый этап работ было выделено около 20 млн рублей, на второй - 225 млн.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Спустя 2,6 года после начала благоустройства в Омске открыли Городской сад у ТЮЗа. На первый этап работ было выделено около 20 млн рублей, на второй - 225 млн.