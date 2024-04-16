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Сервис Russpass составил топ мест и маршрутов для детского отдыха в Москве

Сервис Russpass составил топ мест и маршрутов для детского отдыха в Москве

Russpass, цифровой туристический сервис, подготовил список самых популярных мест и маршрутов, которые вызывали наибольший интерес у пользователей во время весенних школьных каникул в Москве, котороая является одним из самых популярных регионов для отдыха с детьми.

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