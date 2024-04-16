Сервис Russpass составил топ мест и маршрутов для детского отдыха в Москве

Russpass, цифровой туристический сервис, подготовил список самых популярных мест и маршрутов, которые вызывали наибольший интерес у пользователей во время весенних школьных каникул в Москве, котороая является одним из самых популярных регионов для отдыха с детьми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии