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Вратарь «Аль-Насра» Роналду получил красную на 12-й минуте игры с «Аль-Иттифаком» – Бенто сбил Дембеле перед своей штрафной

Голкипер «Аль-Насра» Бенто Крепски получил раннюю прямую красную карточку в матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии против « Аль-Иттифака ».

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