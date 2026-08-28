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Царьград

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Ирина Розанова раскрыла секрет отказа коллег от алкоголя

Ирина Розанова раскрыла секрет отказа коллег от алкоголя

Ирина Розанова рассказала о переходе своих коллег-актеров на здоровый образ жизни. Алкоголь более не привлекает их на дружеских встречах, и даже десерты остаются нетронутыми.

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