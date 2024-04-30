Свой первый спектакль представил казахский молодёжный экспериментальный театр Темиртау

Во Дворце культуры Темиртау прошёл показ спектакля казахского молодёжного экспериментального театра. Для премьеры была выбрана драма заслуженного деятеля Казахстана Алимбека Оразбекова «Бір түп алма ағашы».
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