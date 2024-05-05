Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в своей статье для журнала The American Thinker заявил, что США используют Украину в качестве расходного материала для поддержания своей мировой гегемонии.
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