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AT: Украина стала расходным материалом для США ради сохранения гегемонии

AT: Украина стала расходным материалом для США ради сохранения гегемонии

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в своей статье для журнала The American Thinker заявил, что США используют Украину в качестве расходного материала для поддержания своей мировой гегемонии.

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