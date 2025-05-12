Сын танкиста Вермахта: Будьте спокойны и ждите русских

Он говорил на немецком, на голове была серая офицерская пилотка с кокардой ГДР (Германской Демократической республики), в руке держал букет гвоздик, а поверх свитера была надета безрукавка с вышитой на спине надписью на русском «прусский патриот» и красным патчем на английском: «будьте спокойны и ждите русских».