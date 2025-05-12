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Сын танкиста Вермахта: Будьте спокойны и ждите русских

Сын танкиста Вермахта: Будьте спокойны и ждите русских

Он говорил на немецком, на голове была серая офицерская пилотка с кокардой ГДР (Германской Демократической республики), в руке держал букет гвоздик, а поверх свитера была надета безрукавка с вышитой на спине надписью на русском «прусский патриот» и красным патчем на английском: «будьте спокойны и ждите русских».

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Комментарии
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Татьяна Царева
мы служили в Германии 1988-1992год.Ни разу я не сталкивалась с плохим отношением немцев, наоборот всегда дружелюбны
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3 час.
ВУ
Варлам Устрялов
в ГДР нормальных немцев больше, чем в фрг.
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1 час.
МП
Михаил Пантюхин
Горбатый хер все испортил, дебил бл...! Хоть о покойника плохо не говорят, но это правда!
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1 час.
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