В Ferrari выяснили, был ли повреждён двигатель на машине Леклера в Монце

FerrariПилот Ferrari Шарль Леклер избежал серьёзных последствий после аварии на Гран При Италии: Ferrari не обнаружила повреждений силовой установки после удара с перегрузкой 60G и не будет менять двигатель перед этапом в Мадриде.
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