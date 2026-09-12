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Путин: появление европейских войск на Украине будет означать войну с Россией

Путин: появление европейских войск на Украине будет означать войну с Россией

Путин предупредил, что появление европейских военных на Украине будет означать войну с Россией. Об этом он заявил в Индии, комментируя внутриполитические процессы в Европе.

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