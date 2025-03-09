Музыкальные новости

Солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева накануне 8 марта стала гостьей драйв-шоу «Поехали». Певица представила новую композицию «Быть счастливой», которая стала настоящим подарком для поклонникц накануне Международного женского дня.
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