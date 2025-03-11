SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

130 подписчиков

Доннарумма совершал два сэйва в серии пенальти с «Ливерпулем»

Доннарумма совершал два сэйва в серии пенальти с «Ливерпулем»

«ПСЖ» победил «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:1 в серии пенальти (основное время — 1:0).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх