Советский "Вампир" переродился: Как он наводит ужас на танкистов всего мира

Русские инженеры усовершенствовали гранатомет РПГ-29М "Вампир" с учётом опыта боевых действий на СВО.
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