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Царьград

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«Ростов» оштрафуют на 50 тысяч за задержку матча с «Динамо»

«Ростов» оштрафуют на 50 тысяч за задержку матча с «Динамо»

Ростовский футбольный клуб может быть оштрафован по итогам встречи Российской Премьер-лиги с московским «Динамо», состоявшейся 17 сентября в Ростове-на-Дону.

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