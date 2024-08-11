Осень наступит раньше и заставит надеть куртки: синоптик рассказал, какой будет погода до 15 августа 2024 Ольга ВайленкоЭтим летом российские регионы в центральной части страны столкнулись с непредсказуемым похолоданием, которое кардинально отличается от привычных для этого времени года температурных условий.