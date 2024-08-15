Последняя связь Украины и Белоруссии повисла на волоске

Фото: Zuma\TASS Текст: Кирилл АверьяновВчера 257 прочитали Итогом серии атак украинских беспилотников на белорусскую территорию могут стать серьезные дипломатические последствия.
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