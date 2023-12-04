В Архангельской области отремонтируют переправу через реку Вонгуду в Онежском районе

О планах по реализации президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в своём телеграм-канале сегодня сообщил глава региона Александр Цыбульский— Это один из 17 мостов, запланированных к ремонту на 2024 год.
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