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В Крыму открылась продажа билетов на летние поезда: хватит ли мест

В Крыму открылась продажа билетов на летние поезда: хватит ли мест

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта, ФедералПресс. Туристы забронировали отели в Крыму до сентября. Пресс-служба министерства курортов сообщила о старте продаж билетов на поезда, чтобы все могли доехать до места отдыха.

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