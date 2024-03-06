В Крыму открылась продажа билетов на летние поезда: хватит ли мест

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта, ФедералПресс. Туристы забронировали отели в Крыму до сентября. Пресс-служба министерства курортов сообщила о старте продаж билетов на поезда, чтобы все могли доехать до места отдыха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии