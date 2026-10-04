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Fuel Price Shock Pushes Global Gas Car Sales Below 50% for First Time

The share of gasoline cars in global vehicle sales fell below 50% for the first time ever as the Hormuz shock and the resulting record-high fuel prices accelerated the previously sluggish shift toward EVs outside China.

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