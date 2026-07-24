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Царьград

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Русский триколор поддержал ПАОК в победе над "Динамо" 3:2

Русский триколор поддержал ПАОК в победе над "Динамо" 3:2

Во время матча Лиги Европы между ПАОКом и киевским «Динамо» в Люблине трибуны украсил российский триколор.

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