На телеканале «Доктор» — новая премьера из цикла «Сражаться за жизнь»: Владимир Неговский

В новом фильме из цикла «Сражаться за жизнь» авторы расскажут о создателе реаниматологии, родоначальнике школы отечественных реаниматологов и первого в мире Научно-исследовательского института общей реаниматологии, — Владимире Александровиче Неговском.
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