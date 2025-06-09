Притяжение малой родины: как промышленные предприятия борются с оттоком трудовых ресурсов из моногородов

Начавшаяся новая индустриализация России столкнулась с серьезной проблемой, которая возникла из-за разрушительных последствий тех процессов, что происходили в отечественной экономике в 90‑е годы прошлого столетия.
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