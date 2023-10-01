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Букмекер может потерять 2,5 миллиарда рублей из-за неудачной промо-акции на игру

В ноябре 2022 года в Австралии начала работу букмекерская контора Betr, предложившая новым клиентам поставить 10 австралийских долларов с коэффициентом 100.

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