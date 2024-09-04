В Суворовском районе проведут ремонт объездной дороги вокруг плотины

В Суворове Тульской области приведут в порядок объездную дорогу вокруг плотины. Об этом стало известно 3 сентября на встрече врио губернатора Дмитрия Миляева с жителями района, передала пресс-служба регионального правительства.
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