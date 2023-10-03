Daily Mail: сына Байдена заподозрили в связях с сетью секс-торговли людьми

Следователи в США подозревали сына американского президента Джо Байдена Хантера в связях с «сетью секс-торговли людьми» в Восточной Европе, а также в фальсификации чеков для выплат проституткам, сообщила британская газета The Daily Mail со ссылкой на документы министерства финансов Соединённых Штатов.