Трамп объявил имя нового "царя энергии" в США

Global Look Press / Allison Robbert - Pool via CNP / Keystone Press Agency Избранный 47-м президентом США Дональд Трамп рассекретил имя нового министра внутренних дел и главы Национального совета по энергетике.
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