В Киеве появились объявления с просьбой не ставить военные машины рядом с гражданскими На Украине продолжается «охота» за транспортными средствами военнослужащих ВСУ.
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В Киеве появились объявления с просьбой не ставить военные машины рядом с гражданскими На Украине продолжается «охота» за транспортными средствами военнослужащих ВСУ.
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