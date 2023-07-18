«И вoдa сделaлaсь как крoвь...» Откр. 16:4

Ну а мы продолжаем увлекательное путешествие по Ближнему Востоку в эпоху бронзы, в компании одного из величайших проводников всех времен и народов - Моисея.
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