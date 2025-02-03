Греческому Санторини рекомендовали закрыть школы

Греческие власти посоветовали жителям острова Санторини в Эгейском море закрыть школы в понедельник, избегать двух небольших портов и воздержаться от скопления людей в закрытых помещениях из-за повышенной сейсмической активности в регионе в течение последних дней.
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