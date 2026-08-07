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Daily Storm

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В Telegram-канале Зюганова появились аудиозаписи, предположительно, с критикой лозунгов «Яблока», позже голосовые пропали

В Telegram-канале Зюганова появились аудиозаписи, предположительно, с критикой лозунгов «Яблока», позже голосовые пропали

Лидер КПРФ в удаленных сообщениях заявил, что призывы оппонентов могут привести к «гражданской войне»В Telegram-канале председателя КПРФ Геннадия Зюганова появились аудиосообщения, где он может косвенно критиковать лозунги «Яблока».

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