В Telegram-канале Зюганова появились аудиозаписи, предположительно, с критикой лозунгов «Яблока», позже голосовые пропали

Лидер КПРФ в удаленных сообщениях заявил, что призывы оппонентов могут привести к «гражданской войне»В Telegram-канале председателя КПРФ Геннадия Зюганова появились аудиосообщения, где он может косвенно критиковать лозунги «Яблока».