Зеленский: «В январе будет план прекращения войны»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев имеет все шансы закончить войну в следующем году, а в январе должны быть понятны предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа по завершению войны.
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