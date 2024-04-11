В ответ на предложение сдаться террористы открыли огонь: Первые кадры с места КТО в Нальчике

Появились первые кадры из Кабардино-Балкарии, где в эти минуты идёт контртеррористическая операция.Причастные к террористической деятельности боевики в данную минуту блокированы на территории садового товарищества в пригороде Нальчика.
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