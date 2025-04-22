Нерестовый запрет в Иркутской области: где и когда нельзя рыбачить?

Байкальская природоохранная прокуратура напоминает: с 25 апреля на водоемах Иркутской области, включая озеро Байкал, начинается нерестовый период, что влечет за собой введение ограничений на рыбную ловлю.
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