Происшествия

5 подписчиков

Во Владимирской области полицией возбуждено уголовное дело о хищении металлического кабеля

В конце мая текущего года в межмуниципальный отдел МВД России «Муромский» Владимирской области обратились представители одного из местных предприятий, сообщившие об хищение металлического кабеля.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх