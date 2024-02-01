Роскомнадзор рекомендовал провайдерам подключиться к Национальной системе доменных имён во избежание сбоя доступа к их ресурсамПосле масштабного сбоя, происшедшего 30 января у мобильных операторов и провайдеров, из-за которого не открывались сайты и приложения в доменной зоне .
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