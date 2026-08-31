Разрубщику мяса заплатят 823 тысяч рублей за удар током в магазине Петербурга

Василеостровский районный суд Петербурга помог разрубщику мяса, которого ударило током на работе. ИП выплатит пострадавшему больше 823 тыс.
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