Новые реалии, новые знания: какие hard skills необходимо качать в 2023 году

Антонина Балицай - Основательница продюсерского центра Clever Marketing. Изменения в бизнес-стратегии мировых компаний происходят сегодня настолько динамично, что за ними часто не поспевают компетенции людей, занятых в каждой из них.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии