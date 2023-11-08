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Боевики ВСУ минируют мосты Купянска, чтобы остановить бегство солдат: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 8 ноября 2023 года

Боевики ВСУ минируют мосты Купянска, чтобы остановить бегство солдат: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 8 ноября 2023 года

Боевики ВСУ минируют мосты Купянска, чтобы остановить бегство солдат: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 8 ноября 2023 года Юлия СоколоваНа Купянском направлении наблюдается методичное и неумолимое продвижение российских войск, вызвавшее беспрецедентные меры со стороны украинского командования.

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