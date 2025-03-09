Эндокринолог Чуракина: не стоит делить еду на «хорошую» и «плохую»

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ежедневно для рационального питания нужно съедать около 400 г фруктов и овощей (пять порций по 80 г), рассказала в беседе с RT врач-эндокринолог, диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина.