ВС РФ нанесли удары по логистике и производству беспилотников в Одесской области

Вооруженные силы России в течение дня нанесли групповые удары по предприятиям украинской промышленности, задействованным в производстве беспилотных летательных аппаратов, логистическим центрам и складским терминалам, через которые осуществляется распределение и поставка грузов военного назначения для ВСУ.