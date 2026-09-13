Страна и люди
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Страна и люди

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ВС РФ нанесли удары по логистике и производству беспилотников в Одесской области

ВС РФ нанесли удары по логистике и производству беспилотников в Одесской области

Вооруженные силы России в течение дня нанесли групповые удары по предприятиям украинской промышленности, задействованным в производстве беспилотных летательных аппаратов, логистическим центрам и складским терминалам, через которые осуществляется распределение и поставка грузов военного назначения для ВСУ.

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