Bloomberg: Россия представила платёжную систему БРИКС, уничтожающую доминирование США

Не будет превалирующего значения доллара США в мире, не будет гегемонии США, а там далее всё по цепочке и по принципу домино. всё сложится, а потом выметут веником из всех мировых институтов, и будет на Земле расцвет правильной, и плодотворной жизни!

Игорь Василевский

Бреттон-вудская система опиралась на золото и, соответственно, на реальные материальные ресурсы, подкрепляющие цену золота. Кредит можно было получить только под залог имущества. Рейган эту систему отменил и ввел практику залога доллара под сумму всех торговых операций. Изначально - под арабскую нефть. Кстати, именно с момента, когда они вынудили шейхов опустить баррель до 7 дол, доплачивая им по 20-25, и организовался первый госдолг в районе 7 трлн. дол. Плюсом - банки начали давать кредиты не под залог всей суммы кредита, а под возможность обслуживать только долг по процентам!! Зато объём кредитной массы можно было увеличивать до неприличных размеров! Просто печатая деньги. Ничем не обеспеченные фактически, но поддерживаемые общим обьемом долларов в обороте. Поэтому, безусловно и однозначно, что уход от расчетов в зеленых будет серьезным ударом по мировой долларовой системе торговли. Ибо уйдет основная масса оборота - проплаты за нефть и прочие за энергоносители