Дюпон-Эньян: фон дер Ляйен отдает Зеленскому деньги французских граждан

Французский политик, лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон‑Эньян выступил с резкой критикой решения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить Украине 6,1 млрд евро на закупку вооружений.
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